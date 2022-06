Mauro Porcelli: “Ardea, bella d’estate. Per l’inverno possiamo puntare sul turismo sportivo, valorizzando le spiagge”

Ardea – “Passando sulla litoranea all’altezza del lungomare degli ardeatini, ho visto le nostre meravigliose spiagge gremite di bagnanti e perfettamente pulite. Spazi visivi ampissimi, grazie alle demolizioni di immobili abusivi e la vegetazione tipica della macchia mediterranea (protetta e rigogliosa).

Cosi è facile ricevere i turisti e garantire il ritorno economico per le varie attività commerciali, diverso è mantenere una costante nei mesi invernali. Nel periodo freddo infatti, a “fari spenti”, l’abbandono diventa degrado e teatro di criminalità a vario titolo. Ecco perché c’è bisogno di progetti anche in questo settore, progetti concreti e fattibili, per rendere Ardea appetibile 12 mesi all’anno”.

A parlare è Mauro Porcelli, il candidato di Lista Azzurra, per Zito sindaco. “Parlo di progetti concreti, perché sento troppe campane suonare contro chi propone cose concrete e affidarsi a sermoni infarciti di slogan populistici e concetti generici come amore per il territorio, senza nessuna idea. Il ‘nientismo’ impera, ma è quanto di più lontano dal mio modo di fare. Per rilanciare Ardea non servono sterili sermoni ma conoscenza del territorio, professionalità e progetti cantierabili.”

E allora andiamo nel dettaglio…

“Il progetto sul quale sto lavorando da tempo e che vede il gradimento dei vertici del Coni, è pensato tutto al periodo invernale. La caratteristica delle nostre spiagge, molto profonde, consente ad alcuni sport invernali di praticare le aree con attività che vedrebbero la presenza di migliaia di persone provenienti dalla Capitale e dal resto d’Italia.

Ho attivato un’associazione che vede la presenza di residenti, dedicata per favorire lo sviluppo di tali attività sportive. Le spiagge avrebbero una costante presenza, sia nel momento in fase di allenamento che di competizione. Non voglio svelare molto sull’argomento, anche perché potrebbe essere un nuovo sport olimpionico, ma sono in grado di garantire un progetto esecutivo sotto ogni aspetto. Le spiagge vivrebbero in pieno inverno, costituendo un volano economico su tutta la fascia litorale.

Prima parlava di sicurezza, riferendosi al periodo invernale e al fatto che certe aree diventano terra di nessuno…

“Il tema sicurezza ne gioverebbe, grazie all’attenzione che si andrebbe a creare su quelle aree. Presenza umana e tecnologie che costituirebbero un sicuro deterrente per certe frequentazioni che oggi la fanno da padrone. Anche l’aspetto igienico sanitario ne gioverebbe”.

