Cervia – Un derby tutto italiano per decidere chi andrà in finale. Si stanno affrontando a testa alta e con lealtà, le squadre internazionali ai Mondiali Aics di beach soccer. Sotto il sole di Cervia e sulla sabbia di una delle spiagge più belle d’Italia, la Mami Roof Ostia e il San Benedetto giocheranno domani mattina alle 11 per contendersi la gara per il titolo.

E’ stata una giornata intensa oggi a Cervia. La Mami ha vinto 6 a 0 con il Messico (2 gol di Francavillese, 2 di Altissimi, uno di Atturi e uno di Marioli). Una vittoria corale sotto la guida di Mister Lazzari per puntare al sogno più alto. Intanto ci sarà il San Benedetto ad attendere i lidensi. E i marchigiani hanno battuto nel pomeriggio l’Engage Sport (6 a 4). Il sogno è la finalissima, per vincere la Coppa del Mondo Aics.

“Esperienza bellissima – confessa Capitan Vacchelli – personalmente essere capitano della compagine lidense è motivo di grande orgoglio. Cerco in ogni partita di aiutare la squadra dando più consigli possibili ai miei compagni, grazie all’ esperienza accumulata nei miei anni in seria A di beach soccer”. E conclude: “Grazie alla vittoria contro il Messico giocheremo contro il San , per poter accedere alla finale. Siamo carichi per domani”.

Se il Capitano del team lidense è entusiasta, ma accorto e concentrato, anche il bomber dell’Ostia lo è ed è particolarmente felice di aver già segnato 6 gol nel torneo, tutti suoi: “Esperienza molto bella che stiamo vivendo tra amici – dice Steven Francavillese – passione e divertimento. Una grande partita da parte di tutti quella di questa mattina. Abbiamo pareggiato 5 pari, sfortunatamente persa ai rigori. Devo dire che il team si è mosso molto bene. Dei 5 gol fatti, ne ho messi a segno 4 sono felice per questo”. “Con il Messico grande gara ancora vincendo di misura – prosegue – altri due gol miei. Spero di continuare a segnare”. E poi svela: “L’obiettivo è alzare la Coppa”.

Di seguito la rosa della squadra

Alfio Lazzari ( allenatore )

Simone Vacchelli (capitano)

Giorgio Atturi

Alessio Marioli

David Veronesi

Steven Francavillese

Fabrizio Altissimi

Simone Loru

Giovanni Morsa

Lorenzo Racaniello

