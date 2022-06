Cervia – E’ iniziata questa mattina a Cervia, l’avventura della Mami Roof Ostia Beach Soccer al Mondiale Aics in svolgimento fino a domenica. I lidensi hanno esordito giocando una buona partita sulla sabbia e sotto il sole romagnolo. Tempi regolamentari tirati e terminati in pareggio 5 a 5 (4 gol di Francavillese e uno di Racaniello). Sono stati i rigori a decidere il destino dei team coinvolti. L’Iran ha avuto la meglio per 12 a 11.

Questo pomeriggio alle 17 i ragazzi guidati da Simone Vacchelli scenderanno di nuovo sulla sabbia, per approdare eventualmente alle semifinali di domani.

Di seguito la rosa della squadra

Alfio Lazzari ( allenatore )

Simone Vacchelli (capitano)

Giorgio Atturi

Alessio Marioli

David Veronesi

Steven Francavillese

Fabrizio Altissimi

Simone Loru

Giovanni Morsa

Lorenzo Racaniello

