Assegnati oggi a Corgeno, nel corso dei Campionati Italiani COOP, i 24 tricolori Assoluti – Senior e Pesi Leggeri – del 2022.

Sugli scudi la Canottieri Gavirate, che si impone in ben quattro specialità: tre Senior (singolo e due senza maschili, otto femminile) e una Pesi Leggeri (doppio femminile). Conquistano tre titoli italiani i Carabinieri – doppio Senior sia maschile che femminile, doppio leggero maschile, con il bronzo olimpico della specialità Stefano Oppo protagonista su entrambe le barche maschili campioni d’Italia – mentre si fermano a quota due tricolori ciascuna sei società: Fiamme Oro (quattro con Senior maschile con i bronzi olimpici di Tokyo 2020 in quattro senza Matteo Castaldo e Marco Di Costanzo e quattro di coppia Senior femminile con la campionessa olimpica del doppio pielle femminile Federica Cesarini), SC Lario (quattro senza Senior e quattro di coppia Pesi Leggeri femminili), SC Amici del Fiume (singolo Pesi Leggeri femminile, otto Pesi Leggeri maschile), Fiamme Gialle (quattro di coppia e otto Senior maschili, con il bronzo olimpico del quattro senza Matteo Lodo a bordo dell’ammiraglia campione), Marina Militare (quattro senza Senior e singolo Pesi Leggeri maschili) e SC Cerea (due senza e quattro senza leggeri maschili). Un titolo italiano a testa invece per The Core (singolo Senior femminile), RYCC Savoia (due con maschile), CC Saturnia (due senza Pesi Leggeri femminile), Fiamme Rosse (due senza Senior femminile) e Rowing Club Genovese (quattro di coppia Pesi Leggeri maschile).

Foto 2 di 2



Nelle finali tricolori Under 19, tre successi per la Canottieri Gavirate (singolo, quattro con e otto femminili), e due a testa per SC Pontedera (quattro con maschile, due senza femminile) e CC Aniene (doppio e quattro di coppia femminili). Un titolo a testa per US Bellagina (doppio maschile), RCC Cerea (quattro senza femminile), CRV Italia (due senza maschile), SC Ravenna (singolo maschile), CN Posillipo (due con maschile), SC Lario (quattro senza maschile), SC Varese (quattro di coppia maschile) e SC Firenze (otto maschile).

Infine, nelle finali Pararowing-FISDIR, tre titoli italiani a testa per Gavirate (GIG a quattro vogatori PR3 ID misto, quattro con PR3 ID misto, doppio PR3 ID misto) e CC Aniene (quattro con PR misto, singolo PR1 maschile, due senza PR3 femminile), mentre vincono un tricolore ciascuna AC Flora (GIG a quattro vogatori PR3 ID maschile), SC Menaggio (singolo PR3 ID maschile), Lago di Pusiano (doppio PR3 misto) e SS Murcarolo (singolo PR2 maschile). Archiviato il campionato italiano COOP di Corgeno, l’Italia del canottaggio punta la prua sulla tappa di Coppa del Mondo di Poznan (Polonia), in programma dal 17 al 19 giugno, mentre a livello nazionale il prossimo appuntamento è a Piediluco, il 25 e 26 giugno, per i Campionati Italiani Fondazione CARIT Under 23, Ragazzi ed Esordienti.

(foto@C.Cecchin)

