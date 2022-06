Referendum sulla Giustizia, l’affluenza si ferma al 16,4%: il quorum è un miraggio

Roma – Hanno chiuso alle ore 23 i seggi per i 5 quesiti referendari e per il rinnovo degli organi elettivi in 971 comuni. “Tutti gli elettori che alle ore 23 di questa domenica siano presenti nei locali del seggio o all’interno del plesso scolastico o altro fabbricato dove ha sede il seggio possono esercitare il proprio diritto di voto anche oltre le ore 23, fino a completamento delle operazioni di votazione di tutti i suddetti elettori”, comunica il Viminale, in particolare in relazione a quanto avvenuto a Palermo (leggi qui).

Subito dopo la chiusura, iniziano in tutte le sezioni le operazioni di riscontro, ovvero l’accertamento del numero di coloro che hanno votato e il conteggio del numero delle schede rimaste nella cassetta, per accertare che il loro numero corrisponda con quello degli elettori della sezione che non hanno votato. Compiute le operazioni di riscontro, appena chiusi i seggi inizia lo scrutinio per i referendum abrogativi; quello per la tornata amministrativa inizierà alle ore 14 di lunedì 13 giugno.

Referendum: quorum lontano

Il quorum è lontano per i cinque quesiti sulla giustizia: secondo i dati aggiornati alle 23 non si va oltre il 16,4% di affluenza. In base alla stima del Consorzio Opinio Italia per Rai l’affluenza definitiva si dovrebbe attestare tra il 19 e il 23%. Per il primo quesito sull’incandidabilità dopo la condanna, alle ore 19, l’affluenza è stato del 14,84%; per il secondo quesito sulla limitazione delle misure cautelari l’affluenza era al 14,72%; per il terzo sulla separazione delle funzioni dei magistrati al 14,85%; per il quarto sui membri laici dei consigli giudiziari al 14,84%; per il quinto quesito sulle elezioni dei componenti togati del Csm al 14,84%.

