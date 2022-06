Fiumicino – Il direttivo del Comitato spontaneo Isola Sacra, all’indomani della nube tossica che si sprigionata dal rogo divampato nel Tmb di Malagrotta (leggi qui) lancia un appello e chiede “immediatamente un intervento straordinario delle Istituzioni per un piano di monitoraggio delle diossine e degli altri inquinanti, nonché di azione per la mitigazione del danno (ancora in corso), con azioni concrete e valutate di concerto con i Comitati dei cittadini, degli agricoltori e delle associazioni del territorio”.

Il Csis chiede anche “l’intervento dell’opposizione politica in Comune e al Governo a garanzia del corretto svolgimento delle operazioni a tutela della salute dei cittadini, degli animali, dell’ambiente e degli operatori del settore agricolo che stanno subendo un danno incalcolabile”.

di 11 Galleria fotografica Incendio a Malagrotta: il fumo copre il litorale









“È infatti presumibile, in considerazione della portata del rogo, che i danni siano ‘infiniti’ e a catena – continuano -. Parliamo non solo del danno diretto per la salute dei cittadini, costretti a respirare in queste ore le sostanze tossiche che si sono liberate, ma anche del danno ai raccolti, e di quello permanente sui terreni e l’ambiente tutto per la persistenza degli xenobiotici (sostanza estranee all’ambiente) e l’ingresso di questi nella catena alimentare”.

“È inspiegabile come un simile evento – concludono dal direttivo – non sia stato ancora del tutto contenuto per la limitazione del danno. Emerge in modo drammatico quanto siano pericolosi ed inadeguati questi siti. Ora più che mai è necessario riconsiderare la politica sui rifiuti e il loro stoccaggio e smaltimento, quanto del ruolo che tutti noi cittadini abbiamo e nel dovere civile ed etico che ci impone di limitarne la produzione di questi con comportamenti ecologici e rispettosi del nostro territorio e dell’Ambiente tutto”.

