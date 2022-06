La Lega: “Gualtieri invia i rifiuti di Malagrotta ad Acilia: pronta un’interrogazione a Falconi”

Ostia – “L’incendio della discarica di Malagrotta ha fatto emergere ancora di più l’incapacità di Gualtieri nel gestire l’emergenza rifiuti nella Capitale, in particolare nel Municipio X che purtroppo viene ricordato dalle amministrazioni di sinistra solo quando c’è da portare nuova immondizia su un territorio municipale già al collasso”.

È quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti della Lega nel Municipio X, Monica Picca capogruppo e Marco Mambor responsabile organizzativo Lega Salvini Premier, che aggiungono: “Apprendiamo infatti dell’ordinanza firmata dal Sindaco per permettere che il sito Ama di Acilia raccolga 150 tonnellate di rifiuti al giorno per un periodo di due mesi provenienti da Malagrotta (leggi qui)”.

“Presenteremo un’interrogazione al presidente Falconi e all’assessore competente per chiedere quali misure siano state prese dal Municipio X preventivamente per accertarsi che si abbiano i mezzi idonei per poter far fronte a questo provvedimento. E, soprattutto, quali forme di tutela sono state adottate per l’incolumità e la salute pubblica dei cittadini. Gualtieri parla di soli 60 giorni, comunque troppi, e viene difficile credere che possa mantenere la parola dal momento che lui stesso aveva dichiarato che Roma tutta sarebbe stata ripulita entro dicembre 2021 quando invece è ancora una città sommersa dai rifiuti, partendo proprio dalle periferie che lo hanno votato”, concludono.

