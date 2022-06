Il Papa dà l’invio missionario alle famiglie: “Siate il seme di un mondo più fraterno!”

Città del Vaticano – Di seguito pubblichiamo il testo integrale dell’Invio Missionario delle Famiglie, che è stato consegnato al termine della Celebrazione Eucaristica conclusiva del X Incontro Mondiale delle Famiglie (leggi qui). Il prossimo incontro con le famiglie, come annunciato dal cardinal Farrell, sarà il “Giubileo delle Famiglie”, che si celebrerà qui a Roma nell’ambito del Giubileo del 2025, mentre l’XI Incontro Mondiale delle Famiglie si svolgerà nel 2028. L’immaginetta col mandato verrà distribuito anche domani in piazza San Pietro ai fedeli presenti alla recita dell’Angelus.

Clicca qui per scaricare l’immaginetta con il mandato missionario alle famiglie WMOF22

Care famiglie,

vi invito a proseguire il cammino

ascoltando il Padre che vi chiama:

fatevi missionarie per le vie del mondo!

Non camminate da sole!

Voi, giovani famiglie, fatevi guidare da chi conosce la via,

voi che siete più avanti, fatevi compagne di viaggio per le altre.

Voi che siete smarrite a causa delle difficoltà,

non fatevi vincere dalla tristezza,

fidatevi dell’Amore che Dio ha posto in voi,

supplicate ogni giorno lo Spirito di ravvivarlo.

Annunciate con gioia la bellezza dell’essere famiglia!

Annunciate ai bambini e ai giovani la grazia del matrimonio

cristiano. Donate speranza a coloro che non ne hanno.

Agite come se tutto dipendesse da voi,

sapendo che tutto va affidato a Dio.

Siate voi a “cucire” il tessuto della società e di una Chiesa

sinodale, che crea relazioni, moltiplicando l’amore e la vita.

Siate segno del Cristo vivente,

non abbiate paura di quel che il Signore vi chiede,

né di essere generosi con Lui.

Apritevi a Cristo, ascoltatelo nel silenzio della preghiera.

Accompagnate chi è più fragile

fatevi carico di chi è solo, rifugiato, abbandonato.

Siate il seme di un mondo più fraterno!

Siate famiglie dal cuore grande!

Siate il volto accogliente della Chiesa!

E, per favore, pregate, sempre pregate!

Maria, nostra Madre, vi soccorra quando non ci sarà più vino,

sia compagna nel tempo del silenzio e della prova,

vi aiuti a camminare insieme al suo Figlio Risorto.

FRANCISCUS

