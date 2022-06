Ostia, al Lido del Finanziere le premiazioni al giovane team Fiamme Gialle Simoni

Ostia – Nella serata dello scorso 24 giugno si è svolta presso il Lido del Finanziere a Lido di Ostia una festa con varie premiazioni che ha viste coinvolte le squadre dei Ragazzi e Ragazze under 14, Cadetti e Cadette under 16 e la squadra giovanile che ha rappresentato il X Municipio all’ultimo Palio dei Comuni svoltosi allo stadio Olimpico all’inizio del Golden Gala 2022 unitamente a familiari ed amici; i giovani atleti delle Fiamme Gialle G. Simoni, nell’ultimo periodo, hanno ottenuto eccellenti risultati, salendo sul gradino più alto del podio delle varie manifestazioni sportive affermando, ancora una volta, gli alti valori dello sport che sono l’essenza e la mission giallo-verde.

Tutto ciò è stato possibile grazie ad un formidabile e sentito spirito di squadra, una grande coesione, un’ottima preparazione atletica, un’eccellente guida tecnica e una penetrante coesione con le famiglie dei giovani atleti tesserati che, quotidianamente, si allenano presso l’impianto sportivo della Caserma A. Dus sede del Centro Sportivo della Guardia di Finanza.

L’evento si è svolto alla presenza del Comandante del Centro Sportivo Gen. B. Flavio Aniello, del Comandante del Gruppo Polisportivo Fiamme Gialle Gen. B. Vincenzo Parrinello e del Comandante del I Nucleo Atleti T.Col. Aldo De Donno ed ha avuto come testimonial d’eccezione il presidente del X Municipio dr. Mario Falconi e l’assessore allo sport e vice Presidente del Municipio Valentina Prodon che hanno sottolineato come è importante che tali risultati e le vittorie ottenute debbano essere adeguatamente festeggiate al fine di favorire ulteriormente la crescita dello spirito di squadra, la coesione fra atleti, tecnici, dirigenti e famiglie, valori questi che sono lo spirito portante dello Sport e, probabilmente, sono la linfa vitale necessaria per favorire le vittorie in campo sportivo.

