Giochi del Mediterraneo, ritmica: le azzurre conquistano l’oro nell’all around

Orano – ‘Fate’ d’oro ai Giochi del Mediterraneo di Orano 2022. Le azzurre Alice e Asia D’Amato, Martina Maggio, Giorgia Villa e Angela Andreoli – con Veronica Mandriota come riserva – conquistano la prima medaglia del metallo più prezioso per l’Italia Team nella rassegna a 3 cerchi che si è aperta ieri sera in Algeria.

Le ginnaste italiane salgono sul gradino più alto della prova all around a squadre con il punteggio di 161.950, davanti alla Francia (156.600) e Spagna (148.450). L’Italia chiude così la prima giornate di gare con 5 medaglie (1 oro, 1 argento e 3 bronzi). (coni.it)

(foto Ferraro Coni)

