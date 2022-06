Giochi del Mediterraneo, tiro a volo: oro per Bartolomei e bronzo per Bacosi

Orano – Doppio podio per l’Italia del tiro a volo ai Giochi del Mediterraneo di Orano 2022. Nello skeet femminile fanno festa le azzurre Martina Bartolomei e la portabandiera Diana Bacosi che portano a casa l’oro e il bronzo. Argento per la greca Katzoraki che in finale ha ceduto all’italiana per un piattello.

Con l’oro vinto da Bartolomei, l’Italia Team passa in testa al medagliere, scalzando la Turchia, grazie agli 8 ori, 11 argenti e 12 bronzi.

Al maschile, nono posto per Tammaro Cassandro, decimo, invece, Gabriele Rossetti. (coni.it)(foto Pagliaricci CONI)

