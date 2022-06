Giochi del Mediterraneo, lotta: argento e bronzo dall’Italia

Orano – Arriva dalla lotta greco romana la decima medaglia dell’Italia Team ai Giochi del Mediterraneo di Orano 2022. È l’argento di Mirco Minguzzi che, negli 87 kg, cede solo in finale al padrone di casa Sid Azara Bachir per 5-0, con l’algerino sostenuto dalla bolgia di tifosi sugli spalti della Sala EMEC, al Palazzo delle Esposizioni.

La greco romana aveva portato in dote anche il bronzo di Ruben Marvice che nei 60 kg ha superato in finale il siriano Alnakdali, squalificato per comportamento antisportivo quando l’azzurro conduceva 10-8. (coni.it)(foto Fijlkam)

