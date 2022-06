Fondi per il Castrum Inui di Ardea, Zito: “Merito dei 5S e dell’ex assessore Modica non della Lega”

Ardea – “Apprendiamo dai media che grazie alla Lega, sarebbero arrivati 500 mila euro di finanziamento per la riqualificazione di Castrum Inui (leggi qui). Nell’unirci ai ringraziamenti al Sottosegretario Bergonzoni per la sua firma doverosa su un pezzo di carta, ci teniamo a informare i cittadini che quel progetto è frutto del grande lavoro fatto nei cinque anni di consiliatura appena conclusi dal nostro assessore Sonia Modica con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma”.

A parlare è Lucio Zito, arrivato secondo al ballottaggio per la poltrona di sindaco ad Ardea, che aggiunge: “Tutto questo mentre la Lega ardeate a tratti dimenticava di venire a sedere in Consiglio comunale. È importante altresì informare i cittadini che questi soldi saranno gestiti direttamente dalla Soprintendenza, mentre è frutto del nostro lavoro il protocollo d’intesa che sancisce la gestione diretta della fruizione del sito da parte del Comune attraverso la ProLoco. Riteniamo offensivo assumersi la paternità di un risultato importante per la città nel giorno dell’insediamento del nuovo Sindaco, nelle cui parole, in campagna elettorale, abbiamo trovato scarse tracce della doverosa attenzione al prezioso patrimonio archeologicoculturale della città di Ardea”.

