Tragliatella continuerà ad avere il medico di base: Stocco sostituisce Apperti

Fiumicino – “Ce l’abbiamo fatta: grazie all’impegno del vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, della dottoressa Eleuteri della Asl Roma 3, della Pro Loco, Tragliatella continuerà ad avere il medico di base”. Ad annunciarlo è il delegato del sindaco ai territori del Nord, Stefano Pontoni.

“Tra qualche giorno andrà in pensione il dott. Apperti che ringraziamo per essere stato un importante punto di riferimento per la comunità di Tragliatella – spiega Pontoni. Il rischio che si è corso è stato che nessun altro lo sostituisse lasciando così a località sena medico di base e costringendo chi vive qui a spostarsi di molto per avere l’assistenza medica che gli spetta di diritto”.

“E’ stato un lungo percorso – prosegue il delegato – che ha visto impegnati, oltre me e il vicesindaco, anche il sindaco Montino. Tra le ipotesi valutate, anche quella di ricorrere al medico di Ponton dell’Elce. Una soluzione complicata dal punto di vista territoriale delle Asl a cui, per fortuna, non è stato necessario ricorrere”.”Dalla prossima settimana prenderà servizio, negli stessi locali del dott. Apperti, la dottoressa Maria Grazia Stocco, che ringraziamo per la disponibilità e alla quale diamo il benvenuto a Tragliatella. Per sceglierla come medico, si può andare alla Asl a Palidoro oppure online sul sito di Salute Lazio. Occorre essere muniti di tessera sanitaria e documento di identità valido ed è importate fare la scelta prima possibile. Si può contattare la dottoressa Stocco scrivendo alla mail mariagraziastocco60@gmail.com”.

