Dj set e street food, ecco la Notte Bianca di Fregene 2022: il programma completo

Fiumicino – Motori accesi per la seconda Notte Bianca di questa stagione. Dopo il successo di quella di Fiumicino, che ha visto la partecipazione di oltre 40mila persone (leggi qui), adesso l’appuntamento è a Fregene per sabato 9 luglio. Un programma fitto di eventi che si svolgerà, come la scorsa edizione, su viale Castellammare (dall’incrocio con viale della Pineta fino a via Cattolica), via San Fruttuoso e la piazzetta di viale Nettuno.

Tutta l’area interessata sarà pedonalizzata dalle ore 18. Dalle 19 apriranno i battenti i mercatini divisi in cinque spezzoni su tutta via Castellammare: dall’artigianato, alle Opi. Dalle 19.30 sarà il momento degli spazi dj set, sempre su viale Castellammare all’altezza dei civici 37 e 47 e nella piazzetta di viale Nettuno. In particolare, la piazzetta, si trasformerà in una vera e propria discoteca all’aperto grazie alla presenza di Umberto e Damiano, speaker di Radio Globo. Nella stessa area, e sempre alle 19.30, Comic art- All night long con sputa fuoco e trampolieri.

Alle 21.30 inizierà la musica dal vivo, i saggi di danza country in un’area allestita a tema, la danza del ventre, il concerto “Fregene voices” della scuola “La Pantera rosa”, quello del coro “D’AltroCanto” e molti altri momenti musicali che animeranno tutto il tratto di viale Castellammare riservato alla Notte Bianca. Ancora, sempre alle ore 21.30, nel tratto tra il civico 8 e via Castiglioncello spettacolo “Maga Vivi” con bolle di sapone e altri show di intrattenimento per bambini.

Via San Fruttuoso, invece, sarà dedicata allo street food. Due le mostre fotografiche in programma. La prima, dedicata ai 100 anni di Pasolini e ai fratelli Citti, si troverà tra il civico 49 e il 52 di viale Castellammare. La seconda, intitolata “One day – Vita tra i campi, quotidianità della comunità indiana sikh di Maccarese” sarà visitabile dal civico 52 al civico 78, sempre su viale Castellammare. Tutti i dettagli e le informazioni dettagliate sugli eventi in programma clicca qui.

