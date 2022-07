Polo natatorio e ristrutturazione del Cetorelli, Baccini: “Un passo avanti per Fiumicino. Ora si pensi anche alle altre opere”

Fiumicino – Un passo avanti per la città, un passo avanti per lo sport e l’inclusione: i progetti per la realizzazione del polo natatorio al Nord e per la ristrutturazione del Cetorelli di Fiumicino hanno superato la prima fase per lo stanziamento dei fondi del Pnrr. “Un risultato importante – ha commentato il leader dell’opposizione Mario Baccini – che raggiungiamo oggi grazie al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma anche grazie ai nostri numerosi interventi che si sono succeduti in questi mesi, per portare a Fiumicino la realizzazione di opere importanti”.

“Siamo orgogliosi di figurare nell’elenco dei comuni ammessi alla fase successiva, – sottolinea Baccini – che è quella concentrativo-negoziale. Presto il territorio vedrà compiute due opere fondamentali per la cittadinanza e per cui ci siamo tanto battuti”.

“Bene, quindi, il primo step – conclude – ma continueremo a lavorare finché la nostra città possa beneficiare di tutti quegli interventi utili alla collettività: vigileremo affinché il Comune sia in grado di attuare la progettazione necessaria per realizzare altre opere importanti e partecipare a tutti gli altri bandi disponibili”.

