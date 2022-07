Europei femminili di calcio, l’Italia affonda con la Francia: 5 a 1 sotto all’esordio

Rotheram – Un incubo il risultato arrivato dalla prima partita dell’Europeo di calcio. Le Azzurre di Mister Bertolini subiscono il gioco di una potente e fortissima Francia che le doma per 5 a 1. E subito nel primo tempo allungano. Sin dai primi minuti del match le francesi vanno in vantaggio per 2 a 0 e poi immediatamente per 3 a 0 con una strepitosa Geyoro. Prima di andare a riposo arrivano le reti di Katoto e di Cascarino.

Bertolini cambia le carte in tavola e fa entrare Martina Piemonte. Quest’ultima, attaccante rossonera, segna l’unico gol, lampo tricolore della partita e l’Italia va sul 5 a 1. L’Italia occupa ora l’ultimo posto in classifica nel Girone A con 0 punti. Solo un gol all’attivo.

E’ la Francia a comandare il gruppo. Dietro stanno il Belgio e l’Islanda che hanno pareggiato per 1 a 1.

La prossima partita delle Azzurre si svolgerà il 14 luglio alle 18,00 con l’Islanda.

Francia-Italia 5-1

Francia (4-3-3): Peyraud-Magnin; Pérsisset, Tounkara, Renard, Karchaoui (88′ Baltimore); Geyoro (67′ Geyoro), Bilbault, Toletti; Diani (78′ Bacha), Katoto, Cascarino (67′ Malard). All.: Diacre.

Italia (4-3-3): Giuliani; Bartoli, Linari, Gama, Boattin; Galli (46′ Rosucci), Giugliano (46′ Simonetti), Caruso (74′ Piemonte); Bergamaschi, Girelli (58′ Giacinti), Bonansea (81′ Di Guglielmo). All.: Bertolini.

Reti: 9′, 40′ e 45′ Geyoro (F), 12′ Katoto (F), 38′ Cascarino (F), 76′ Piemonte (I)

Ammoniti: Boattin, Simonetti, Gama

(foto@NazionaleFemminilediCalcio-Facebook)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.