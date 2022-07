Fiumicino – “Sono passati pochi giorni dall’inaugurazione della nuova area che ospiterà il mercato di Foce Micina (leggi qui) e già sono presenti segni di ruggine in tutte le parti irrigatorie che danno opacità e rendono antiestetica un’opera nuova”. E’ quanto si legge in una nota a firma di Roberto Feola e Patrizia Fata, esponenti del circolo territoriale Patria e Libertà – 4 aprile 1992 di Fratelli d’Italia a Fiumicino

“Sembra davvero paradossale dover ammirare la fine dei lavori di una nuova opera pubblica e vedere marciapiedi e mattonati macchiati dall’acqua, molto ferrosa, usata per irrigare. Fa riflettere, dunque, l’uso dei materiali, che riteniamo a questo punto non di prima qualità, che danno l’impressione di un opera già segnata dal tempo”.

“A tal proposito abbiamo raccolto un parere tecnico da parte di Alessandro De Vincentis, che ci ha fornito una versione più dettagliata della problematica, dichiarando che ‘un primo step doveva essere fare delle considerazioni soprattutto relative al tipo di pavimentazione, vista la presenza di ferro contenuta nelle acque di irrigazione; in questo caso, oltre alla versatilità delle betonelle (e/o simili) occorreva osservarne anche i difetti. Esistono dei trattamenti specifici per rendere questi materiali meno soggetti al macchiamento o comunque utili perché siano più facili da pulire ma non sempre così duraturi e conseguentemente poco economic’. Un’altra soluzione poteva riguardare l’alternanza dei materiali di pavimentazione, utilizzando tipologie facilmente lavabili solo in prossimità delle aree investite dal suddetto fenomeno. In fine, se si intende rendere un’opera a regola d’arte, sebbene alquanto dispendioso, poteva considerarsi l’installazione di un impianto di deferrizzazione e subirrigazione'”.

“Difficile credere ora, che in un ipotetico piano di manutenzione, siano previste le ripetute operazioni di pulitura per la rimozione delle ‘macchie’ da ferro, perché costosissime per tali ampie superfici. E comunque senza gli adeguati trattamenti preventivi, a lungo andare le macchie persisterebbero”, concludono Fata e Feola.

