Fiumicino – “Sono smarrite e si aggrappano ai tubi di plastica“. Questa la situazione che stanno vivendo le rondini a Focene, segnalata da un cittadino, Giacomo, a ilfaroonline.it. “Tali rondini – si legge nella lettera – avevano nidificato all’ingresso del supermercato su via Coccia di Morto, ma da qualche giorno i nidi sono rotti e ne rimangono solo i resti. Le rondini sembravano aver trovato riparo proprio lì sotto, al punto di sceglierlo come posto per le proprie uova.

Invece, ad oggi sono ben visibili i resti dei nidi e le rondini smarrite aggrappate ai tubi di plastica dell’impianto elettrico esterno, dove sono stati messi svariati nastri catarifrangenti, forse per allontanare i volatili. Le rondini sono animali protetti e, come tali, vanno tutelati insieme ai loro nidi. Vederle in questo stato è un vero peccato. Per questo motivo, presto farò anche una segnalazione alla Lipu, e ho già fatto una denuncia formale contro ignoti alle forze dell’ordine“.

