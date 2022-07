Ostia, auto travolge un pedone: in coma il linguista Luca Serianni

Ostia – E’ il linguista Luca Serianni il pedone investito oggi, 18 luglio 2022, alle 7.30 sulle strisce pedonali all’incrocio tra via dei Velieri e via Isole del Capo Verde, a Ostia. Come riportato dal Corriere della Sera, lo studioso è stato travolto da una Toyota Yaris guidata da una donna di 52 anni, che si è fermata a prestare i primi soccorsi.

Serianni, apparso immediatamente in gravi condizioni, è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale Grassi di Ostia, da lì poi è stato ricoverato al San Camillo, dove si troverebbe in coma irreversibile.

Sono ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente su cui stanno lavorando gli uomini della polizia locale del X Municipio.

Professore emerito dell’università La Sapienza di Roma, Serianni è socio dell’Accademia della Crusca e dell’Accademia nazionale dei Lincei. Vicepresidente della Società Dante Alighieri, è considerato uno dei massimi studiosi di storia della lingua italiana.

Residente a Ostia da diversi anni, Serianni aveva tenuto lo scorso inverno, a Regina Pacis tre lectio magistralis sulla Divina Commedia di Dante.

