E’ morto il linguista Luca Serianni: era stato investito a Ostia mentre attraversava sulle strisce

Ostia – È morto il professor Luca Serianni, il famoso linguista investito il 18 luglio da un’auto a Ostia, mentre attraversava sulle strisce pedonali. Si è spento alle 9.30 fa sapere la famiglia che ringrazia “tutti coloro che in questi giorni hanno manifestato il loro affetto”. I familiari e gli amici “esprimono la loro personale gratitudine al personale sanitario dell’Ospedale San Camillo di Roma”.

Ora un’informativa è attesa in Procura a Roma sull’incidente che ha coinvolto il linguista. Gli agenti della polizia locale X Gruppo Mare sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento avvenuto all’incrocio fra via Isole del Capo Verde e via dei Velieri. Il linguista 74enne, secondo quanto emerso finora, stava camminando in prossimità delle strisce quando è stato colpito da una Toyota Yaris guidata da una donna che si è fermata a prestare soccorso. Serianni, trasportato in un primo momento all’ospedale Grassi di Ostia, è stato poi trasferito con urgenza al San Camillo, dove questa mattina si è morto.

La nota della Regione Lazio

“La direzione dell’azienda ospedaliera San Camillo mi ha appena comunicato l‘esito piatto dell’elettroencefalogramma del professore Luca Serianni. È una notizia che mi addolora ed esprimo il cordoglio ai familiari che ieri hanno avuto un incontro con i medici e la direzione dell’ospedale. Purtroppo le condizioni del professore Serianni sono apparse subito molto gravi”. Lo comunica l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato.

