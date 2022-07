Crisi di Governo, la replica di Draghi ai senatori: “Siete voi che decidete”

Roma – “La mia sarà una replica breve: per primo ringrazio tutti coloro che hanno sostenuto l’operato del governo con lealtà e partecipazione. Il secondo punto è un’osservazione a proposito di alcune parole che avrebbero messo addirittura in discussione la natura della nostra democrazia, come se non fosse parlamentare mentre lo è e io la rispetto e mi riconosco”. Così Mario Draghi, dai banchi del governo di Palazzo Madama, replica ai senatori dopo il battito che ha seguito il discorso di questa mattina sulla crisi di governo (leggi qui)

Il Premier spiega poi il motivo per cui l’esecutivo non è entrato nel merito di alcuni questioni come Ius scholae, cannabis, ddl Zan, ecc: “Semplicemente perché questo è un governo di unità nazionale, non politico”. Quindi ripete il motivo per cui ha scelto di porre la fiducia: “Il sostegno che ho visto nel Paese in questi giorni mi ha indotto a riproporre un patto di coalizione e sottoporlo a vostro voto, voi decidete”. E, replicando alla lega, afferma: “Niente richieste di pieni poteri”.

“Chiedo che sia posta la fiducia sulla risoluzione presentata da senatore Casini”, conclude. E mentre si attende l’esito del voto, fissato per le 18.30, da quanto si apprende, il Presidente della Repubblica avrebbe avviato delle consultazioni telefoniche sentendo i leader della maggioranza per fare il punto della situazione dopo il dibattito parlamentare al Senato sulla fiducia. Tra le ipotesi, si ragiona sempre in ambienti parlamentari, anche quella delle condizioni per un Draghi bis. Sullo sfondo lo scioglimento delle Camere.