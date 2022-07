Nations League, l’Italvolley in semifinale: Francia o Giappone come avversaria

Bologna – L’Italia di Ferdinando De Giorgi lotta e vince all’esordio nelle Finals di Volleyball Nations League con l’Olanda all’Unipol Arena di Bologna.

La vittoria nei quarti di finale per 3-1 (21-25, 25-22, 25-13, 25-23) consegna a Giannelli e compagni il pass per le semifinali in programma sabato 23 luglio alle 18 e alle 21, con gli orari delle gare che saranno assegnati nelle prossime ore.

Nella vittoria di questa sera gli azzurri, sotto di un set, sono stati bravi a reagire, mostrando la caratteristica che li ha contraddistinti nel corso della fase preliminare. La partita, rimessa subito in equilibrio, ha visto la buona prova di Romanò, autore di 14 punti, sostituito sul finale da Zaytsev, del reparto schiacciatori, con Lavia e Michieletto entrambi a segno 14 volte, e dei centrali con Galassi, Anzani e Russo, miglior realizzatore al centro con 12 punti, mandati in campo nel corso della gara. Dall’altra parte buona la prova del solito Nimir, best scorer del torneo fino ad oggi, E Tuinstra.

Nel pomeriggio gli Stati Uniti, che hanno conquistato il pass per le semifinali battendo 3-1 il Brasile, affronteranno sabato la vincente di Polonia-Iran (si gioca domani alle 21) mentre l’Italia incontrerà la vincente di Francia-Giappone (in programma oggi alle 18).

L’Italia parte bene nel primo set con in campo Giannelli e Romanò, Lavia e Michieletto, al centro Russo e Anzani, libero Balaso. La difesa di Lavia innesca Romanò, suo il pallonetto del 4-2. Romanò si ripete con un block out che vale il 5-3. L’Olanda risponde a tono tenendosi ad una lunghezza raggiungendo la parità con Nimir 5-5. Romanò in evidenza nell’avvio di primo set, al servizio a segno due volte consecutive 8-5. L’Italia allunga con Giannelli, suo il tocco di prima intenzione del 10-7. L’Olanda non perde la scia degli azzurri e ritrova il pareggio sul 10-10. Michieletto a segno, l’Italia ritrova due lunghezze di vantaggio 12-10. Nimir tiene in mano il set, l’Olanda ritrova ancora gli azzurri 13-13, portandosi avanti 14-13. Il set procede punto a punto, 17-17. Lavia da seconda linea a segno, Italia in parità 20-20. Il Challenge vede un tocco a muro da parte degli azzurri, l’Olanda allunga sul 23-20. La prima palla set arriva per mano di Nimir al servizio su Bottolo, entrato per Lavia, primo set chiuso 25-21 a favore degli orange.

De Giorgi conferma il il 6+1 iniziale nel secondo set. Avvio analogo al set precedente con l’Italia avanti di due lunghezze 7-5. Prima Romanò in attacco, poi Giannelli a muro per il 9-5 a favore dell’Italia. L’Italia reagisce, il muro di Russo porta a cinque le lunghezze di vantaggio 12-7. L’attacco di Lavia destinato out trova il tocco della difesa olandese, Italia avanti 15-9. Sale la concentrazione in casa Italia, il muro di Anzani vale il 18-13. Romanò si conferma, suo il punto del 19-14. L’Olanda recupera da sei lunghezze sotto ad una, 20-19. La prima palla set per l’Italia arriva su errore al servizio dell’Olanda, 24-21. Set chiuso dagli azzurri 25-22.

Nel terzo set azzurri in campo così come nei precedenti. Michieletto firma il punto numero 4 dell’Italia con gli azzurri avanti di due lunghezze. L’attacco di Lavia si infrange contro il muro olandese, Italia avanti 5-4, lo schiacciatore azzurro trova subito il riscatto, suo il muro del 6-4. L’Italia cerca di mantenere il vantaggio, 7-6, qualche errore di troppo in casa azzurri riporta l’Olanda in parità 7-7. L’italia ingrana la marcia giusta portandosi tre punti avanti 14-11. L’ace di Romanò porta l’Italia avanti 16-12. Galassi, dentro per Anzani, porta subito i suoi frutti, suo il muro del 17-12, poi Romanò, dal servizio per il 18-12. Nimir attacca direttamente out, Italia avanti di dieci lunghezze 23-13. Galassi conquista la prima di una lunga serie di palle set, 24-13. Lavia chiude il set con un ace 25-13.

De Giorgi conferma Galassi insieme a Russo al centro. Il primo punto del quarto set porta la firma di Daniele Lavia da seconda linea per l’1-0. Primi scambi equilibrati, 5-5. L’Italia prova a tenersi avanti e sul 13-12 manda in campo Zaytsev per Romanò. L’Italia cerca di prendere il largo avviandosi alla fase finale di set sul 18-15. L’Olanda trova la parità sul 18-18. La parte finale viaggia sul punto a punto, l’Olanda passa e mantiene la parità 21-21. Il primo match point arriva grazie a Ivan Zaytsev che porta gli azzurri sul 24-21. L’Italia conquista la gara e il pass per la semifinale chiudendo 25-23. (federvolley.it)(foto@federvolley.it)

