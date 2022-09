Ivan Zaytsev: “L’esclusione dall’Italvolley, un fulmine a ciel sereno”

Mentre gli azzurri sono impegnati ai Mondiali di Pallavolo in Polonia e attendono la partita degli ottavi di finale contro la Slovenia, torna sulla sua vicenda personale Ivan Zaytsev. L’atleta della Nazionale che è stato escluso dalla squadra prima della competizione iridata, dichiara a Il Resto del Carlino: “Non tifo contro, sto guardando tutte le partite in TV, sono in fibrillazione e tifo eccome Italia”.

“Quanto accaduto con la Nazionale è stato un fulmine a ciel sereno – spiega – Parlando col commissario tecnico De Giorgi non mi sono state date motivazioni precise. Solo che non avrei fatto parte del gruppo, nemmeno come riserva. Mi sembrava strano, per come mi stavo allenando e per la qualità tecnica che stavo dando”. Dice l’atleta.

Conferma poi il buon rapporto rimasto per l’attuale coach azzurro: “Sì certo. Gli ho chiesto di evidenziarmi cosa non andasse, anche in funzione di una mia crescita, invece la risposta è stata che non aveva nulla da criticarmi. Sono rimasto stupito”. Sta per partire una nuova stagione di volley in Italia e lo Zar si prepara per l’imminente campionato di pallavolo con la Cucine Lube Civitanova: “Tutti mi hanno fatto il funerale, ma questo non segna il mio addio alla Nazionale – spiega parlando anche dell’Italvolley – Ho un campionato che può permettermi di dimostrare quanto valgo, sono ancor più stimolato e aggiungo che mi sento molto più in forma ora che durante gli ultimi Playoff”.

Zaytsev poi prosegue: “Premesso che il mio desiderio era quello di restare a Civitanova e l’avevo espresso subito, io non ho scartato nulla. Sono venuto a conoscenza di ciò dai giornali, ero all’oscuro di tutto. Non ho mai ricevuto una chiamata da Milano o dagli altri club che sarebbero stati interessati a me”.

