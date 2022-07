Roma – C’è anche il Presidente della Repubblica alla camera ardente del linguista Luca Serianni, investito il 18 luglio da un’auto a Ostia, mentre attraversava sulle strisce pedonali. La morte del professore è arrivata dopo tre giorni di coma. Ricoverato al San Camillo, le sue condizioni sono apparse critiche fin da subito. La camera ardente è stata allestita nella Facoltà di Lettere dell’Università La Sapienza di Roma. Il feretro, al centro dell’Aula 1, è coperto di fiori. Sulla cattedra la foto del professore e dietro, sul proiettore, la scritta: “La Sapienza ti saluta”. E a rendere omaggio al celebre linguista, oltre ai tanti studenti, anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il Presidente delle Repubblica, Sergio Mattarella, scortato da due corazzieri. Anche il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, è presente. I funerali del professore si terranno domani, martedì 26 luglio, alle 10, nella chiesa di Santa Maria Regina Pacis di Ostia.

