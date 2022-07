Ostia – Lacrime e commozione. Ostia dà l’ultimo saluto a Luca Serianni, celebre linguista e professore de La Sapienza di Roma, vittima, nei giorni scorsi, di un incidente avvenuto proprio nella cittadina del litorale (leggi qui). Le sue condizioni apparvero da subito gravi. Il decesso, all’età di 74 anni, dopo tre giorni di coma al San Camillo (leggi qui).

Ieri la camera ardente allestita nell’Aula 1 della Facoltà di Lettere e Filosofia della sua università. A migliaia, tra alunni e docenti, gli hanno reso omaggio. Anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha lasciato il Quirinale per ricordare il professore gentile (leggi qui), amante della parola e della Divina Commedia.

Foto 2 di 2



E una folla immensa di giovani gli ha reso omaggio anche oggi. Applausi scroscianti hanno accolto il feretro, coperto da rose rosse, all’interno della chiesa di Regina Pacis. Resta il ricordo di un uomo di fede. Tutte le domeniche sera era seduto allo stesso posto per partecipare alla Santa Messa. Un professore umile, nonostante la celebrità, che condivideva volentieri la cultura. Anche per questo è stato scelto come brano del Vangelo per la celebrazione quello della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Disponibile con tutti, amava la parola. Votato completamente all’insegnamento, aveva fatto dei suoi allievi la “sua famiglia elettiva”, come hanno ricordato gli alunni presenti alle esequie.

