E’ partita questa mattina dall’Aeroporto di Roma Fiumicino, destinazione Canada, la Nazionale Olimpica di canoa velocità impegnata dal 3 al 7 agosto ai Campionati del Mondo Senior di Halifax.

Poco prima dell’imbarco, presso il Terminal dei voli intercontinentali, il Comandante del III Nucleo Atleti di Sabaudia, Magg. Danilo Cassoni, e il Capo Sezione canoa, Lgt.C.S. Giuseppe Scalco, hanno incontrato per un saluto i canoisti delle Fiamme Gialle in partenza.

Fanno parte della spedizione azzurra 4 atleti gialloverdi che, dopo diversi raduni e le ottime prestazioni durante le gare valutative, sono riusciti a conquistarsi un posto in squadra.

Occhi puntati sull’equipaggio societario di Samuele Burgo e Andrea Schera, impegnato nel K2 metri 1000. Una specialità uscita quest’anno dal palcoscenico olimpico ma che potrebbe regalare, ai due siciliani doc, importanti soddisfazioni.

I due canoisti oltre al K2 seguiranno anche differenti percorsi mondiali. Infatti, Samuele Burgo sarà impegnato nel K1 metri 1000 e, in chiusura dell’evento, gareggerà nel K1 metri 5000, mentre Andrea Schera si cimenterà nella difficilissima specialità del K4 metri 500, dove ritroverà il compagno di società Nicola Ripamonti.

La rosa degli atleti delle Fiamme Gialle impegnata nel Mondiale canadese si completa con l’esperto Mauro Crenna che gareggerà nel K1 metri 500.

