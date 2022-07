Fiumicino, la protesta di autisti di Tpl e scuolabus senza stipendio: “Non arriviamo a fine mese”

Fiumicino – Ancora ritardi, stipendi non pagati e lavoratori esasperati: esplode la protesta dei lavoratori Tpl e del Trasporto scolastico di Fiumicino e Roma che questa mattina, 28 luglio 2022, si sono riuniti davanti al Comune di Fiumicino. “Siamo qui con i dipendenti della società Trotta e i lavoratori di Fratarcangeli che reclamano ciò che gli spetta di diritto: lo stipendio“. E’ quanto dichiara Michele Frullo rappresentante di Usb Lavoro privato, referente regionale dei trasporti di Roma e Lazio.

“Il salario di giugno ancora non è stato pagato – spiega Frullo -, la 14esima non si vede e i versamenti dei buoni pasto sono fermi a maggio. Lavoratori che hanno sempre fatto il loro dovere, ora si ritrovano a non riuscire a mettere più niente dentro al frigo o a poter mantenere le proprie famiglie, specialmente in questo periodo in cui i sacrifici per arrivare a fine mese si sono moltiplicati perché è aumentato il costo della vita. E questo non possiamo più tollerarlo. Non si può continuare a fare profitto sulle spalle dei lavoratori”.

“Quello che chiediamo, – sottolinea il Rappresentante – è un intervento imminente da parte del committente, che è il Comune di Fiumicino, per il saldo dei pagamenti arretrati, oppure per fornirci risposte alternative che siano, però, risolutive. Le esternalizzazioni non sono una soluzione perché le problematiche ricadono sul Comune stesso e sugli utenti che usufruiscono dei servizi”.

“È fondamentale internalizzare i servizi, – conclude – e se il Comune non è disposto ad internalizzare, deve comunque intervenire per risolvere tutte le problematiche”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link