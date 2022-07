Ardea, caos in Consiglio tra urla e parolacce. Il Sindaco sbotta: “Portate rispetto”

Ardea – Il Consiglio Comunale di ieri, giovedì 28 luglio, si è aperto con la nomina del Presidente e Vice Presidente del consiglio e con l’elezione della commissione elettorale comunale (leggi qui). La seduta però non è stata delle più calme.

In aula è scoppiata l’ennesima polemica tra i consiglieri sullo spostamento della sede comunale a Nuova Florida da parte della vecchia giunta, dopo l’intervento del consigliere Maurice Montesi che ha parlato della possibilità di trasferire la sede del Municipio all’interno della scuola elementare Giacomo Manzù sulla Rocca.

“La maggioranza – ha risposto Caratelli – che insinua che il Comune sarà spostato nuovamente sta solo facendo propaganda elettorale difronte ai cittadini. Inoltre, tra due consigli comunali non ci sarà più nessuno in aula, perché non si interessano dei problemi politici, non frega un ca*** a nessuno“.

Secondo quanto affermato dal consigliere Caratelli, infatti, la sede comunale nel centro storico sarebbe in fase di ristrutturazione: “La scuola Manzù non sarà toccata. La casa comunale è in ristrutturazione e le istituzioni torneranno lì. Noi abbiamo spostato solamente i garage dove c’era l’anagrafe perché le strutture precedenti non erano dignitose per i cittadini”.

Da lì è scoppiato il botta e risposta tra Caratelli e Iacoangeli: “E’ vero che c’è un cartello sui lavori di ristrutturazione – ha risposto Iacoangeli -, ma mancano i fondi per la copertura della sede comunale vecchia”. La risposta di Caratelli non si è fatta attendere: “Stai prendendo per il c*** la gente”, ha detto.

Il sindaco Cremonini è subito intervenuto per calmare i toni: “Tutti i discorsi relativi al Comune non sono oggetto di discussione. La campagna elettorale è finita. l’Amministrazione è nuova e sta lavorando. Vi invito a non continuare con toni polemici e soprattutto portiamo rispetto. Non usiamo parolacce nel rispetto dei cittadini, che se ci sono oggi ci saranno anche la prossima volta. Il rispetto dei cittadini prima di tutto”.

Un consiglio comunale tra urla, parolacce e rinfacciamenti nei confronti della politica passata. Parole di sconforto da parte dei cittadini presenti anche per il vestiario tenuto da parte di alcuni componenti che si sono presentati in pantaloncini e infradito.

Dopo quasi quattro ore di consiglio comunale, però, è stato approvato l’assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri di bilancio e almeno cinque su sette assessori sono stati nominati. Resta ancora incertezza quindi sulle altre due nomine.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ardea, clicca qui