Papa Francesco nell’estremo nord per l’abbraccio agli Inuit e agli ex alunni delle scuole residenziali

Iqaluit – E’ nell’estremo nord del continente americano, a soli 300 chilometri dal circolo polare artico, che si conclude il Viaggio Apostolico di Papa Francesco. Partito da Quebec, il Papa ha raggiunto in aereo la cittadina di Iqualuit (“luogo di molti pesci” in lingua inuktitut), la capitale del territorio di Nunavut, che ospita la più grande comunità di Inuit, circa 3.900 persone.

Al suo arrivo all’Aeroporto Internazionale di Iqaluit, il Pontefice è stato accolto dal vescovo di Churchill-Hudson Bay, monsignor Anthony Wieslaw Krotki, e da alcune autorità locali. Poi, dopo essersi recato per alcuni minuti nella sala Vip, ha raggiunto in auto la Nakasuk Elementary School dove, incontra in privato alcuni alunni delle ex scuole residenziali.

La Nakasuk Elementary School fu costruita nel 1973 su progetto degli architettiGuy Gérin-Lajoie, Michel Le Blanc e Louis Joseph Papineau (PGL). Prende il nome dal primo residente stabile di Iqaluit, ricordato come fondatore della capitale di Nunavut. L’edificio è una delle quattro scuole elementari della città e si distingue per la sua forma unica ed ermetica dovuta alla scarsità di finestre. La struttura a due piani è costituita da un blocco in fibra di vetro e rispecchia l’architettura di molti degli edifici più grandi della città, a forma di scatola, con variazioni geometriche minime e finestre ad oblò sparse.

Con l’avvento degli europei, i popoli autoctoni, sin dall’inizio, hanno subito umiliazioni e vessazioni da parte dei nuovi arrivati, che li hanno confinati all’interno di riserve in aree geografiche prestabilite, dando l’avvio ad un processo di assimilazione forzata, con l’applicazione di leggi, come l’Indian Act del 1876, e con la creazione, da parte del governo canadese, di collegi scolastici residenziali, affidati a Chiese cristiane locali, tra cui quella cattolica, con scarse risorse finanziarie.

Lo scopo di questi istituti, secondo le politiche del tempo, era quello di togliere i bambini dall’influenza culturale delle loro comunità indigene e assimilarli alla nuova cultura occidentale. Ai bambini, puniti spesso severamente, era vietato parlare nella loro lingua di nascita e seguire la propria fede religiosa. Essi vivevano in queste scuole, prelevati il più delle volte con la forza dalle loro case, subendo abusi, nel sovraffollamento, in scarse condizioni igienico-sanitarie e senza un’assistenza medica. Secondo il Rapporto della Commissione per la Verità e la Riconciliazione, pubblicato nel 2015, sarebbero oltre tremila i bambini morti a causa di malattie, malnutrizione e maltrattamenti in un periodo di circa cento anni dall’istituzione di queste scuole nel 1883. Altre fonti ampliano il numero delle vittime.

Anche per questo è stato scelto un luogo simbolo per l’incontro, privato, con i sopravvissuti alle violenze dei cattolici. Un incontro durato molto più del previsto, che si è concluso con la preghiera del Padre Nostro e la Benedizione. Quindi il Papa si è recato nel piazzale della scuola per l’incontro con i giovani e con gli anziani, ultimo appuntamento pubblico della sua visita apostolica in Canada (leggi qui).

Quindi il trasferimento all’aeroporto internazionale di Iqaluit per la cerimonia di congedo alla presenza del Governatore Generale del Canada Mary May Simon. Poi la partenza alla volta dell’Italia. L’arrivo, all’aeroporto di Roma Fiumicino, è previsto domani alle 7:50. Durante il volo Papa Francesco risponderà alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza stampa a bordo.

(Il Faro online) Foto © Vatican Media

