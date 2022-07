Tennis, la scalata di Lorenzo Musetti e il lavoro di Coach Tartarini

Nel 2019 sul Centrale Beppe Croce, in occasione della premiazione dell’AON Challenger Memorial Giorgio Messina, Lorenzo Musetti, a quei tempi numero 495 ATP, ritirò il premio Giovanni Calissano assegnato al miglior giovane del torneo, dopo essere uscito a testa altissima dal campo nei sedicesimi ad opera di Philip Kohlschreiber, numero 71 del mondo.

Oggi, a distanza di soli tre anni, il Comitato Fit Liguria può complimentarsi con Lorenzo, alfiere del Park Genova in serie A1, per la vittoria nell’ATP 500 di Amburgo, vittima in finale un certo Carlos Alcaraz , che vale il suo best ranking nella classifica mondiale alla posizione 31 ATP.

La soddisfazione per questo grande successo è però doppia per tutti noi di Fit Liguria., perché uno dei principali artefici della scalata di Musetti ai vertici del tennis mondiale è sicuramente il coach Simone Tartarini, spezzino doc.

Il Maestro Tartarini è infatti da circa dieci anni il punto di riferimento tecnico di Lorenzo Musetti, fin dai primi incontri settimanali al TC Spezia quando Lorenzo era ancora un bambino, prima di trasferirsi in pianta stabile con gli allenamenti allo Junior San Benedetto.

Tartarini si è sempre dedicato soprattutto ai giovani, bambini ma anche ragazzi che successivamente sono riusciti a firmare buoni risultati a livello nazionale. Il percorso intrapreso assieme al campioncino di Carrara ha lanciato entrambi nel Circuito ATP, di cui ormai sono protagonisti, un motivo di grande orgoglio per il nostro movimento regionale, come tiene a sottolineare Andrea Fossati, Presidente del Comitato Fit:

“Simone ha il grande merito di essere un Maestro di Circolo, legato al suo territorio, che, una volta conosciuto Musetti da bambino si è dedicato a lui anima e corpo – sottolinea Andrea Fossati-. Il Maestro Tartarini ha compiuto grandi sacrifici per realizzare un sogno, perché non è matematico che un ragazzino di dieci anni, per quanto talentuoso, riesca a raggiungere livelli di eccellenza internazionale. Onore al merito al grande lavoro e ai risultati di Lorenzo quindi, che consideriamo ligure acquisito per il legame tecnico e di vita con Spezia e Genova, ma anche del suo Coach Tartarini, ligure di nascita, con la Liguria nel cuore”. (federtennis.it)(foto@Sposito-Federtennis.it)

