Tpl a Fiumicino, Trotta: entro il 20 agosto saranno pagati tutti gli stipendi arretrati

Fiumicino – “A seguito della riunione tenutasi questa mattina con la Prefettura di Roma, alla presenza dei responsabili della ditta Trotta Bus Services S.p.A. e dei sindacati, la società ci ha informati circa la liquidazione ed entro i prossimi giorni, degli stipendi del mese di giugno e della quattordicesima”. Ad annunciarlo è l’Assessore ai Trasporti del Comune di Fiumicino, Paolo Calicchio.

“Una buona notizia per tutti i lavoratori dell’azienda – commenta – che in queste settimane hanno vissuto momenti di apprensione e di seria preoccupazione e pure per l’amministrazione che ci tiene al servizio dedicato ai cittadini, che fino ad oggi è stato buono ed efficiente. La stessa azienda ha comunicato anche che entro il 20 agosto saranno pagate anche la retribuzioni del mese di luglio. Grazie anche all’impegno preso dal sindaco Montino e dal vicesindaco Di Genesio Pagliuca durante l’ultimo Consiglio Comunale, siamo riusciti a raggiungere questo importante obiettivo”.

“In questi giorni – conclude Calicchio – ho avuto contatti giornalieri con la ditta, con i lavoratori e con tutti gli enti coinvolti. Per ciò che concerne i sindacati, gli stessi hanno garantito alla prefettura che sospenderanno le procedure di conciliazione in attesa di un passaggio diretto con l’azienda e che redigeranno un verbale con l’esito della trattativa entro il 20 di agosto. Ci auguriamo che il servizio, e soprattutto la ditta, non abbia più problemi del genere, nel contempo garantisco il mio impegno e dell’Amministrazione affinché il servizio TPL prosegua regolarmente”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link