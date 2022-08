Fiumicino – Un grave incendio è divampato oggi, 10 agosto 2022, sulla Roma-Fiumicino all’altezza dell’Aeroporto, intorno alle ore 14. La strada è stata momentaneamente chiusa a causa del fumo che ha invaso anche la carreggiata in direzione Fiumicino. Traffico in tilt con lunghissime code dall’altezza dell’autovelox fino allo svincolo in direzione Roma.

Sul posto i Vigili del Fuoco per domare l’incendio e mettere in sicurezza la zona, insieme alla Polizia che sta gestendo la viabilità.

Foto 3 di 3





Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link