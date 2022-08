Semina il caos a Passocuro, ammanettato: ma l’arresto dura un giorno e tornano i disordini

Fiumicino – Era stato definito un “pericolo pubblico” e nei giorni scorsi era stato arrestato l’uomo che era diventato il “terrore” di Passoscuro (leggi qui). I residenti non ne potevano più e vivevano con la costante paura di non essere al sicuro. Sono tanti, infatti, i precedenti che gravavano sull’uomo in questione: guida senza patente, aggressioni fisiche e verbali, andava in giro con un coltello… Tutte cose che minavano la tranquillità e la sicurezza di Passoscuro.

Ma l’arresto è durato appena 24 ore e la paura è tornata. L’uomo è stato infatti rimesso in libertà, con obbligo di firma, il giorno dopo. E in poche ore sono tornati i disordini. Dopo il rilascio, diverse persone sono state minacciate dall’uomo che si aggirava tra le strade della località con un taser, provocando anche disagi alle attività commerciali. Un evento simile accadde poche settimane fa quando ha quasi investito le persone sedute fuori da un bar, travolgendo tutti i tavolini e facendo scappare la gente in preda al panico. Nuove denunce sono state presentate. Si aspetta ora un nuovo intervento da parte delle forze dell’ordine.

