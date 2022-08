Us Open, Zverev rinuncia a giocare: l’annuncio degli organizzatori

Mancano pochi giorni agli spettacoli Us Open a New York, mentre si forma il tabellone dei partecipanti e alcuni tennisti danno il meglio nelle qualificazioni, uno di loro è costretto ad abbandonare il torneo prima dell’inizio. Alexander Zverev non ha ancora recuperato dall’infortunio accorso alla caviglia (leggi qui) e il tedesco deve dire addio allo Slam americano per questo 2022.

Lo hanno annunciato gli organizzatori sulla pagina ufficiale Twitter della competizione: “Alexander Zverev si è ritirato dagli US Open”.

Alexander Zverev has withdrawn from the US Open. Get well soon, Alex! pic.twitter.com/Yj12xO0mNl — US Open Tennis (@usopen) August 22, 2022

(foto@AtpFinals-Facebook)

