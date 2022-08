Guerra in Ucraina, Kiev convoca il Nunzio apostolico: “Disappunto per le parole del Papa”

Kiev – Non si placa “l’ira” di Kiev contro Papa Francesco, che nel suo ultimo appello per la pace ha definito Darya Dugina, morta a Mosca in un’autobomba, una “vittima innocente” di quella “pazzia” che è la guerra (leggi qui). E dopo il tweet dell’ambasciatore ucraino che condannava le parole del Pontefice (leggi qui), il Ministero degli Esteri di Kiev ha convocato il nunzio apostolico in Ucraina, monsignor Visvaldas Kulbokas.

Al centro del colloquio proprio il recente commento di Papa Francesco sulla morte di Darya Dugina. A renderlo noto è lo stesso il ministro Dmytro Kuleba, secondo quanto riportato da Ukrinform. “Abbiamo studiato attentamente la citazione completa di Papa Francesco – ha dichiarato il capo della diplomazia di Kiev – e, prima di tutto, abbiamo deciso di convocare il nunzio apostolico al ministero degli Affari Esteri per esprimere il disappunto dell’Ucraina sulle sue parole”.

Kuleba ha aggiunto oggi il nunzio si è recato presso il ministero e che presto comparirà una dichiarazione al riguardo, con maggiori dettagli. Il ministro degli Esteri ha osservato che convocare un nunzio è un caso senza precedenti e in quanto tale parla da sé. “E in secondo luogo – ha aggiunto – dirò con franchezza che il cuore ucraino è lacerato dalle parole del Papa. È stato ingiusto”.

(Il Faro online) Foto © Vatican Media – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticano

ilfaroonline.it è su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Papa & Vaticano, clicca su questo link.

ilfaroonline.it è anche su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte