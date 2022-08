Scontro diplomatico Vaticano-Kiev. Poi l’ambasciata ucraina corregge il tiro

Città del Vaticano – Si “allenta” la tensione tra Santa Sede e Ucraina. A Kiev non erano piaciute le parole di Papa Francesco pronunciate durante l’Udienza Generale del 24 agosto. Un appello alla pace, l’ennesimo da parte del Santo Padre, durante il quale ha definito Darya Dugina “una povera ragazza innocente”, vittima della “pazzia della guerra” (leggi qui).

L’Ucraina non ha accolto di buon grado il discorso pronunciato alla vigilia della festa nazionale e nel sesto mesiversario dello scoppio del conflitto, tanto che il ministero degli Esteri Kuleba ha convocato il Nunzio apostolico, mons. Visvaldas Kulbokas (leggi qui), mentre l’ambasciatore ucraino presso la Santa Sede definiva su Twitter le parole di Bergoglio “deludenti” (leggi qui).

Ma dopo appena 48 ore, lo stesso diplomatico accreditato presso la Santa Sede corregge il tiro: sempre sui social, Andrii Yurash ha pubblicato le foto della visita del cardinale Parolin, avvenuta un anno fa, quando la guerra era ancora lontana. “È stata la seconda visita del Segretario di Stato vaticano dall’inizio dell’invasione russa nel 2014 che ha mostrato per entrambe le parti quanto siano importanti le relazioni tra Ucraina e Santa Sede”, le parole dell’ambasciatore a corredo delle foto.

Il clima sembra quindi distendersi, e, allo stesso tempo, sembra allontanarsi la data per la tanto desiderata visita del Papa in Ucraina. Nel frattempo slitta anche l’incontro di Bergoglio con il Kirill: il Patriarca di Mosca ha infatti dato forfait al Congresso Internazionale dei leader religiosi, in programma in Kazakistan a metà settembre, dove invece sarà presente Francesco.

L’agenda vaticana ora è incentrata sul Concistoro, dove è in gioco il futuro della Chiesa (leggi qui). Oltretevere resta comunque attiva la diplomazia che continuerà a lavorare senza sosta, non solo per portare il Papa a Kiev, ma anche a Mosca.

