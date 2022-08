Il Papa crea altri 20 cardinali: chi sono i nuovi porporati

Città del Vaticano – Con un nuovo Concistoro, Papa Francesco crea venti i nuovi cardinali (erano ventuno ma poi uno di loro, mons. Lucas Van Looy ha rinunciato in anticipo alla porpora per polemiche legate al suo mancato ruolo nella gestione della pedofilia) tra i quali sedici elettori. Gli italiani sono cinque, tra cui solo due under 80: mons. Oscar Cantoni, vescovo di Como, e mons. Giorgio Marengo, prefetto apostolico di Ulan Bator (Mongolia). Quest’ultimo con i suoi 48 anni compiuti all’inizio dell’estate, è il più giovane porporato del mondo. Gli over 80 sono invece il vescovo emerito di Cagliari Arrigo Miglio, l’ex rettore della Gregoriana padre Gianfranco Ghirlanda, e mons. Fortunato Frezza, canonico di San Pietro. Di seguito l’elenco completo dei nuovi Principi della Chiesa.

S.E.R. Mons. Arthur Roche – Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.

S.E.R. Mons. Lazzaro You Heung sik – Prefetto della Congregazione per il Clero.

S.E.R. Mons. Fernando Vérgez Alzaga L.C. – Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano e Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

S.E.R. Mons. Jean-Marc Aveline – Arcivescovo Metropolita di Marseille (Francia).

S.E.R. Mons. Peter Okpaleke – Vescovo di Ekwulobia (Nigeria).

S.E.R. Mons. Leonardo Ulrich Steiner, O.F.M. – Arcivescovo Metropolita di Manaus (Brasile).

S.E.R. Mons. Filipe Neri António Sebastião di Rosário Ferrão – Arcivescovo di Goa e Damão (India).

S.E.R. Mons. Robert Walter McElroy – Vescovo di San Diego (U.S.A).

S.E.R. Mons. Virgilio Do Carmo Da Silva, S.D.B. – Arcivescovo di Dili (Timor Orientale).

S.E.R. Mons. Oscar Cantoni – Vescovo di Como (Italia).

S.E.R. Mons. Anthony Poola – Arcivescovo di Hyderabad (India).

S.E.R. Mons. Paulo Cezar Costa – Arcivescovo Metropolita dell’Arcidiocesi di Brasília (Brasile).

S.E.R. Mons. Richard Kuuia Baawobr M. Afr – Vescovo di Wa (Ghana).

S.E.R. Mons. William Goh Seng Chye – Arcivescovo di Singapore (Singapore).

S.E.R. Mons. Adalberto Martínez Flores – Arcivescovo Metropolita di Asunción (Paraguay).

S.E.R. Mons. Giorgio Marengo, I.M.C. – Prefetto Apostolico di Ulaanbaatar (Mongolia).

Insieme ad essi, il Papa unirà ai membri del Collegio Cardinalizio:

S.E.R. Mons. Jorge Enrique Jiménez Carvajal – Arcivescovo Emerito di Cartagena (Colombia).

S.E.R. Mons. Arrigo Miglio – Arcivescovo Emerito di Cagliari (Italia).

R.P. Gianfranco Ghirlanda sj. – Professore di Teologia.

Mons. Fortunato Frezza – Canonico di San Pietro.

Assente in basilica monsignor Richard Kuuia Baawobr, vescovo di Wa (Ghana), che, come ha precisato il Pontefice al termine dell’omelia, “all’arrivo a Roma si è sentito male per un problema al cuore, ha avuto un intervento ed è ricoverato”.

Secondo quanto risulta dalle statistiche del collegio cardinalizio aggiornate ad oggi, l’Italia resta, con 48 cardinali, dei quali 20 elettori, il Paese con il più alto numero di porporati al mondo. Nel collegio cardinalizio sono rappresentati tutti i continenti con 89 Paesi, 69 dei quali hanno cardinali elettori.

“Preghiamo per i nuovi Cardinali – aveva detto il Pontefice nell’Angelus di fine maggio, quando aveva dato annuncio del nuovo Concistoro -, affinché, confermando la loro adesione a Cristo, mi aiutino nel mio ministero di Vescovo di Roma per il bene di tutto il Santo Popolo fedele di Dio”.

E in effetti, questo weekend sarà decisivo per le sorti della Chiesa. A Roma sono giunti tutti i cardinali del mondo, non solo per assistere alla vestizione delle nuove porpore, ma soprattutto per capire se la riforma della Curia, finalmente portata a termine da Bergoglio, funziona. Il documento entrerà in vigore da marzo ma vi sono ancora diverse “lacune” da colmare. Secondo molti osservatori, questo Concistoro di fine estate sarebbe una sorta di pre-conclave.

I principi della Chiesa, che in questi giorni avranno anche l’occasione per conoscersi meglio, sono chiamati – per espressa volontà del Pontefice – a scegliere le strade da seguire nei prossimi decenni, mettendo d’accordo le due grandi “correnti” che animano la Chiesa: tradizionalisti e progressisti.

