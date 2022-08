Scorribande a Passoscuro, i residenti: “Abbiamo paura che accada il peggio…”

Fiumicino – “Da quando è stato arrestato e immediatamente rilasciato, quell’uomo a Passoscuro sta terrorizzando i passanti e devastando le attività commerciali”. Il riferimento è ad un personaggio che in questa estate ha provocato già diversi episodi gravi, in particolare aggressioni.

A contattare ilfaroonline.it sono alcuni residenti di Passoscuro, evidentemente spaventati. Ci raccontano di come non si sentano al sicuro per le strade, specialmente di sera, a causa delle scorribande di questo uomo, evidentemente con problemi, come detto già protagonista di diversi episodi anche pericolosi (leggi qui), tanto da essere arrestato.

“Pensi che un’attività commerciale – raccontano – ha deciso di chiudere per 4 giorni per i danni arrecati da una delle sue scorribande”.

Da qui il grido di aiuto che, tramite il giornale, i residenti sperano possa arrivare ai magistrati: “Prima o poi ci aspettiamo il peggio, non abbandonateci, quell’uomo è capace di tutto!”.

