Fiumicino, Demos: “Scendiamo in piazza contro la chiusura della ‘Casa di Daniele'”

Fiumicino – In questi giorni a Fiumicino la chiusura della casa famiglia “Casa di Daniele” è uno degli argomenti più sentiti. Nonostante il Comune abbia parlato di “fake news” di fatto Demos ha appreso che “l’affidamento del servizio è limitato al 31 agosto”.

Nel sottolineare l’importanza della struttura Demos ha già chiesto a gran voce che “il servizio venga mantenuto fino a dicembre 2022”.

Nel rimarcare l’importanza della “Casa di Daniele” avevano anche sottolineato che “il servizio nasce ad Isola Sacra dal Dicembre 2014 ed è stato fortemente voluto da questa Amministrazione”.

Per niente soddisfatti della situazione che si sta prospettando per la casa famiglia per disabili Demos ha organizzato per questa mattina “un sit-in di protesta contro la chiusura del servizio”.

L’annuncio arriva Maurizio Ferreri di Demos Fiumicino.

“Alla manifestazione prenderanno parte non solo gli esponenti di Demos e le famiglie dei disabili, ma anche alcuni lavoratori coinvolti nella chiusura del servizio”.

