Sfiduciata l’amministrazione: Pomezia resta senza sindaco

Pomezia – Il sindaco di Pomezia è stato sfiduciato. L’aria di crisi si era manifestata più di un mese fa all’interno della maggioranza dell’amministrazione pometina. Oggi s’è celebrato l’atto conclusivo. Alcuni consiglieri comunali hanno deciso di sfiduciare il sindaco Adriano Zuccalà.

I sintomi della crisi erano stati evidenti a luglio quando 4 consiglieri del Movimento 5 Stelle avevano fondato un gruppo politico autonomo, Pomezia Attiva. Una scelta che aveva reso precaria la poltrona a sindaco di Zuccalà. Fino a stamattina quando è arrivata la sfiducia.

“Sfiduciata l’ultima amministrazione a guida 5stelle della provincia di Roma”. È intervenuta con una nota il consigliere regionale DI Fratelli d’Italia, Laura Corrotti. “Dopo le sconfitte alle ultime amministrative nelle città di Guidonia e Ardea – ha proseguito Corrotti – , era diventata solo una questione di tempo per i grillini al comune di Pomezia: possiamo così finalmente dichiarare conclusa l’era del Movimento 5 Stelle a Roma e nella sua provincia”.

