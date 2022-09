Comune di Pomezia: insediato il Commissario prefettizio Giancarlo Dionisi

Pomezia – Si è insediato ieri pomeriggio, 02 settembre 2022, presso il palazzo municipale di Piazza Indipendenza, sede del Comune di Pomezia, il Commissario prefettizio, dottor Giancarlo Dionisi.

Viceprefetto, attualmente Capo di Gabinetto del Dipartimento per l’Amministrazione Generale e per le Politiche del Personale del Ministero dell’Interno, e già commissario straordinario del Comune di Grottaferrata, nel Lazio e del Comune di Vittoria, in Sicilia, il dottor Dionisi giunge a Pomezia in seguito alle dimissioni di tredici consiglieri comunali (leggi qui), protocollate ufficialmente il 31 agosto 2022, dalle quali è originata la decadenza del Consiglio e contestualmente dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Adriano Zuccalá.

Dopo il formale insediamento, preceduto da un incontro di cortesia con il Sindaco uscente Adriano Zuccalá e il Segretario generale Gloria Ruvo, il Commissario straordinario ha visitato gli uffici e rivolto il primo saluto di presentazione a tutti i dipendenti comunali.

