Centro anziani Catalani, Conte: “Diatribe strumentali, è tutto in regola”

Fiumicino – “Prima di tutto va detto che non c’era alcun bisogno di chiamare i vigili urbani, e in secondo luogo, al di là delle dichiarazioni pubbliche di un consigliere comunale, la gestione del Centro anziani Catalani è chiara e trasparente”.

A parlare è il presidente del Centro anziani Catalani (oggi associazione di promozione sociale), Giuseppe Conte, dopo l’articolo uscito ieri su una diatriba avvenuta al centro stesso (leggi qui). “Parlare di rissa sfiorata mi sembra eccessivo – chiarisce Conte – perché c’è stato un diverbio per questioni amministrative ma nulla di così esacerbato”.

Poi il presidente in carica racconta la sua versione: “Il problema comunque nasce dal fatto che all’assemblea convocata per la nomina del tesoriere, volevano partecipare anche una decina di persone che non ne hanno titolo, non essendo iscritte all’associazione.

Voglio chiarire questo aspetto. I centri anziani, tutti i 7 centri anziani del territorio, nel 2022 si sono dovuti trasformare in Aps, vista la nuova legge sul Terzo Settore. Lo hanno fatto in accordo con il Comune, e dunque questa trasformazione era inevitabile.

Lo stesso Comune ci disse che i soci fondatori di questa nuova associazione, per continuità, avrebbero dovuto essere gli stessi che componevano il Consiglio direttivo precedente. Qualcuno però ha ritenuto di sfilarsi, in contrasto con le nomine effettuate al momento; ma soprattutto, va detto, ha ritenuto di non volersi più iscrivere, perdendo dunque il titolo per partecipare alle riunioni. E la forzatura che si voleva fare mercoledì scorso non era accettabile. Da lì la diatriba…”.

Poi Conte spiega il meccanismo di adesione: “Chiunque può iscriversi in qualunque momento – prosegue -, dunque porte aperte. Per votare però, da Statuto bisogna essere iscritti da almeno 90 giorni. Se chi oggi protesta si fosse iscritto a marzo scorso, oggi tutte queste polemiche non esisterebbero”.

Però c’è anche la polemica sul costo dell’iscrizione, 26 euro… “Intanto sono 20 euro di iscrizione e 6 di assicurazione all’anno, per chiarirci, 1 euro e 60 centesimi al mese; e poi va detto che la cifra è perfettamente in linea con quanto stabilito dal regolamento comunale dunque non vedo come si possa fare polemica. Il nostro è il circolo più grande, e necessita di attenzione e pulizia. La stessa cifra si paga anche ai circoli anziani di Parco Leonardo e Fregene. Se poi altri circoli hanno fatto altre scelte, legittime per carità – conclude Conte -, non vuol dire che la nostra sia fuori regola”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link