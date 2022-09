Elezioni politiche 2022, Codice di autoregolamentazione

Il presente documento analitico è adottato in conformità al dettato: a) della legge del 22 febbraio 2000, n. 28 recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” così come modificata alla legge del 6 novembre 2003, n. 313; b) della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 265/21/CONS concernente le “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione” relative alle campagne per l’elezione del Parlamento italiano fissate per il giorno 25 settembre 2022.

Art. 1

La società ilfaroonline srls, sede legale in via Federico Martinengo 72, Fiumicino (Rm) ha adottato il presente documento analitico per la testata Il Faro online, relative alle campagne per l’elezione del Parlamento italiano fissate per il giorno 25 settembre 2022.

Art. 2

La comunicazione preventiva, pubblicata in data 26 agosto 2022 viene linkata allegata al presente documento analitico e ne forma parte integrante e sostanziale. (leggi qui)

Art. 3

Il presente documento analitico è depositato presso la redazione del giornale sita in Fiumicino, via Federico Martinengo 72 e copia dello stesso sarà trasmessa, su richiesta, all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Art. 4

Il presente documento analitico sarà pubblicato.

Art. 5

Il presente documento analitico resta a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, nella sede indicata

all’art. 3.

Art. 6

L’adozione del presente documento analitico è dettata dalla necessità di assicurare, relativamente alle campagne per l’elezione del Parlamento italiano fissate per il giorno 25 settembre 2022, l’attuazione del principio della parità di trattamento e dell’imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici nell’offerta degli spazi di propaganda messi a disposizione sulla testata Il Faro online, nonché di definire e di

divulgare i criteri di determinazione delle tariffe nel rispetto dell’assoluta parità di trattamento tra tutti i soggetti politici che parteciperanno alle prossime consultazioni elettorali.

Art. 7

La società ilfaroonline srls si obbliga a collocare i messaggi politici elettorali secondo modalità uniformi, in applicazione dell’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 8

La società ilfaroonline srls mette a disposizione gli spazi di propaganda sulla testata Il Faro online, per la diffusione di messaggi politici elettorali, a settembre 2022 e fino a tutto il penultimo giorno prima delle votazioni.

Art. 9

Non saranno accettate le prenotazioni di spazi di propaganda che perverranno entro le ore 18 del giorno precedente quello di pubblicazione.

Art. 10

Non si accetteranno, da settembre 2022 e fino a tutto il penultimo giorno prima delle votazioni, le prenotazioni di spazi per diffondere messaggi politici elettorali con contenuti non conformi al disposto dell’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 11

In caso di richiesta di spazi relativi alla pubblicazione nella stessa data e nella stessa collocazione, il criterio principale adottato è quello dell’ordine cronologico di presentazione della richiesta. In caso di identica posizione temporale in termini di data e ora di prenotazione degli spazi disponibili, si farà ricorso a sorteggio. In caso di richieste eccedenti la disponibilità degli spazi, si adotterà il criterio temporale della prenotazione.

Art. 12

Le tariffe per l’accesso agli spazi di propaganda sono quelle riportate nell’allegato proposte elezioni 2022 (leggi qui il tariffario per le elezioni politiche 2022). Per quanto detto all’art. 7 del presente documento analitico, non sono previsti sconti o maggiorazioni sulle tariffe.

Art. 13

Per tutto quanto non previsto dal presente documento analitico, si rimanda a quanto disposto dalla normativa citata e dalla vigente disciplina in oggetto.