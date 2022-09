La Pisana investe sull’edilizia sanitaria: oltre 400 milioni per gli ospedali del Lazio

Roma – Questa mattina è stato presentato il Piano di investimenti in edilizia sanitaria per tutta la Regione Lazio, Roma e le provincie. Nello specifico si tratta del completamento della IV Fase del Piano decennale in materia di investimenti in edilizia sanitaria ex art. 20 (Legge 67/88) per un totale di 414.215.655 euro. Tra i principali interventi: 240 milioni per il nuovo ospedale di Latina, 33 milioni per il Sant’Eugenio a Roma, 9,3 milioni per il San Giovanni Addolorata a Roma, 25 milioni per l’ospedale di Sora, 10 milioni per il Belcolle di Viterbo

15 milioni per le Case della Comunità non finanziate da PNRR e 2,8 milioni per attivazione SPDC Ospedale Agostino Gemelli.

“Con la prossima delibera di giunta, la Regione Lazio stanzierà oltre 400 milioni di euro per gli ospedali del Lazio. Nella nostra Regione è in atto il più grande investimento sull’ edilizia sanitaria dell’intero Paese, mettendo insieme i fondi del Pnrr con quelli della legge 67/88”. Ma per l’assessore D’Amato arriva la batosta della Corte dei Conti, che proprio oggi è condannato alla restituzione di 275mila euro per un contributo pubblico andato a una onlus che faceva riferimento a lui quando era consigliere regionale. L’assessore ha annunciato che farà ricorso in Appello contro la decisione dei giudici: “Apprendo dalla stampa, a cui è stata trasmessa prima che le parti, della sentenza emessa dal collegio presieduto dal presidente Tommaso Miele. La ritengo ingiusta e ingiustificata e contro la quale sarà depositato immediatamente l’appello da parte degli avvocati Angelo Piazza e Gennaro Terracciano” (leggi qui).