Terza tra le migliori della Diamond League: Larissa Iapichino salta a 6,52

Bruxelles – Due nulli iniziali, ma niente paura in Diamond League a Bruxelles, al terzo salto mette le cose a posto: 6,49 (-0.2) lasciando quattordici centimetri allo stacco.

Larissa Iapichino (Fiamme Gialle) prosegue la serata di ieri con 6,48 e 6,46, e la conclude con il 6,52 (0.0) che la fissa al terzo posto, a soli due centimetri dalla seconda piazza occupata dalla statunitense Quanesha Burks (6,54/+0.1). Lì davanti, è di qualità il 6,83 (+0.6) della nigeriana Ese Brume. Dopo il quinto posto degli Europei di Monaco è un’altra prova incoraggiante per la ventenne fiorentina che si lascia alle spalle la regina dell’eptathlon Nafi Thiam (Belgio, 6,46/+0.3). “Sono contenta del buon piazzamento in questa bellissima atmosfera della Diamond League – le parole di Iapichino – sono esperienze uniche che spero il prossimo anno di ripetere sempre più spesso. Sia nel 6,49 che nel 6,52 ho regalato circa 13-14 cm. Adesso una settimana di allenamento e ultima gara di lungo della stagione l’11 settembre alla Golden Fly Series in Liechtenstein”. (fidal.it)(foto@Grana/Fidal)

