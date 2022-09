Baku di medaglie: l’Italia del karate sul podio in Premier League

Baku – Il karate azzurro: una garanzia. In questa quarta tappa del circuito Premier League della WKF, in scena a Baku, gli atleti italiani hanno portato a casa tre medaglie grazie a Silvia Semeraro, Alessandra Mangiacapra ed Erminia Perfetto.

Partiamo dall’ottimo argento conquistato da Silvia Semeraro nella categoria dei 68 kg. La nostra azzurra è ormai un gigante della categoria ed oggi, nella finale per l’oro, ha incontrato un’altra grande campionessa, l’azera Irina Zaretska. La sfida tra loro due è ormai un appuntamento fisso dei grandi eventi del karate internazionale ed anche questa volta non ha deluso le attese. Ad avere la meglio è stata infine l’azera, in un incontro finito sul 4-4 e come al solito tiratissimo fino all’ultimo secondo. Dopo lo splendido percorso di ieri, dunque, Silvia torna a casa con una grande medaglia. Negli ultimi due incontri, ai Word Games e alla Premier League di Matosinhos, Silvia aveva battuto la vicecampionessa olimpica azera.

Alessandra Mangiacapra ed Erminia Perfetto, invece, questa mattina hanno combattuto per il gradino più basso del podio e hanno vinto, mettendo dunque al collo la medaglia di bronzo. Alessandra, nei 61 kg, ha incontrato la rumena Malauta Miruna imponendosi sul risultato di 5-2, mentre Erminia, nei 50 kg, se l’è vista con la tedesca Seden Bugur, battuta 7-0. (fijlkam.it)(foto@fijlkam)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.