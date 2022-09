Il dolore del Papa per la morte della Regina Elisabetta: “Esempio di devozione al dovere”

Città del Vaticano – Papa Francesco, “profondamente addolorato nell’apprendere della morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II (leggi qui), offre sincere condoglianze a Vostra Maestà, ai Membri della Famiglia Reale, al Popolo del Regno Unito e del Commonwealth. Mi unisco volentieri a tutti coloro che piangono la sua perdita nel pregare per il riposo eterno della defunta regina, e nel rendere omaggio alla sua vita di servizio senza riserve per il bene della nazione e del Commonwealth, al suo esempio di devozione al dovere, alla sua ferma testimonianza di fede in Gesù Cristo e alla sua ferma speranza nella sue promesse”.

E’ quanto si legge nel telegramma di cordoglio per la morte di Elisabetta II, inviato al nuovo re Carlo III, e firmato da Pontefice. “Affidando la sua nobile anima alla misericordiosa bontà del nostro Padre Celeste, assicuro alla Vostra Maestà le mie preghiere affinché Dio Onnipotente vi sostenga con la sua grazia inesauribile mentre ora assumete le vostre alte responsabilità come re. Su di voi e su tutti coloro che hanno a cuore il ricordo della vostra defunta madre, invoco l’abbondanza delle benedizioni divine come pegno di conforto e di forza nel Signore” conclude il Pontefice.

