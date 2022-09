Regno Unito in lutto: è morta Elisabetta II, la Regina dei record

Londra - E' morta la Regina Elisabetta II. Lo ha annunciato Buckingham Palace. La sovrana, 96 anni, si è spenta nel castello di Balmoral, in Scozia. La news è stata diffusa al termine di una giornata cominciata con il comunicato di Buckingham Palace che aveva reso noto il peggioramento delle condizioni di salute. Nel Regno Unito è così partita l'operazione London Bridge (leggi qui)

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

"In seguito ad ulteriori valutazioni questa mattina, i medici della Regina sono preoccupati per la salute di Sua Maestà e hanno raccomandato che rimanga sotto supervisione medica", recitava il comunicato, precisando che la sovrana sarebbe rimasta "confortevolmente" nel castello scozzese di Balmoral. Al capezzale di Elisabetta sono arrivati i quattro figli: Carlo, Anna, Andrea e Edoardo, a cui si sono aggiunti William e Harry, i figli di Carlo.

La Bbc ha modificato il proprio palinsesto per fornire news e aggiornamenti in tempo reale. I conduttori dell'emittente hanno indossato tutti la giacca nera e in alcuni casi anche la cravatta nera. A Buckingham Palace, annullato il tradizionale cambio della guardia.

La Regina dei record

La regina Elisabetta la sovrana che ha battuto ogni primato dopo le recenti celebrazioni per il Giubileo di Platino. Queen Elizabeth, 96 anni, è il secondo monarca al mondo ad aver regnato più a lungo, dopo il re di Bhumibol Adulyadej (solo 70 anni). Prima di lei, solo il re Sole, 72 anni e 110 giorni, dal 14 maggio 1643 (aveva 5 anni) alla morte avvenuta nel castello di Versailles l'1 settembre 1715 a 76 anni. Il taglio del nastro, seppur simbolico, lo scorso 13 giugno. Elizabeth Alexandra Mary ha percorso ufficialmente 70 anni di regno e 127 giorni. Solo un giorno in più rispetto a Rama IX, il cui regno è durato 70 anni e 126 giorni, dal 9 giugno 1946 alla scomparsa, il 13 ottobre 2016. Un vero e proprio record per la sovrana inglese soprattutto constatando, dalle sue ultime apparizioni, che non ha nessun desiderio di cedere lo scettro al principe Carlo. (fonte Adnkronos)