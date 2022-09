La Regina Elisabetta è morta: ora chi sale al trono?

Londra – Sarà il figlio maggiore di Elisabetta II, Carlo, a diventare immediatamente re alla morte della regina. Per l’incoronazione. che tradizionalmente si tiene nell’Abbazia di Westminster, bisognerà aspettare: sarà infatti programmata in seguito per incoronare ufficialmente il nuovo re.

Nella linea di successione al trono britannico, dopo Carlo, c’è il figlio maggiore, il principe William, che fa regolarmente apparizioni pubbliche per conto della corona insieme alla moglie Kate.

Seguono il figlio di William, il principe George, di 9 anni, e i suoi due fratelli, la principessa Charlotte di 7 anni, e il principe Louis di 4.

Il fratello minore del Principe William, il Principe Harry – secondogenito di Carlo e della Principessa Diana – è il sesto in linea di successione dopo i figli di William.

Seguono in linea di successione il figlio e la figlia di Harry con la moglie americana Meghan Markle, Archie e Lillibet Mountbatten-Windsor. (fonte Adnkronos)